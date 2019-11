La situazione delle linee Amt a Genova, ancora deviazioni e limitazioni

Genova. Ecco la situazione delle linee bus comunicata da Amt alle 8.30. Rimangono ancora limitazioni sulle strade chiuse a causa dei numerosi allagamenti.

Le linee 53 (Sestri Ponente-Rivarolo) e 62 (Cornigliano-Coronata) sono tornate regolari.

La linea 7 è attiva su tutto il percorso ma risulta deviata, in entrambe le direzioni, per ponte Forestale e ponte Barbieri a causa della chiusura di via San Quirico sotto il voltino. Sempre in Valpolcevera la linea 63 transita in via 30 giugno sia in direzione Sampierdarena che Pontedecimo per la chiusura di corso Perrone.

A Sestri Ponente, dove è ancora chiuso un tratto di via Chiaravagna, la linea 172 effettua percorso regolare in direzione Panigaro, mentre in direzione Sestri percorre via Arrivabene, piazza Consigliere, via Santa Maria della Costa e piazza Baracca. La linea 158 è invece limitata al percorso piazza Consigliere – via Biancheri.