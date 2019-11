Genova. La Sampierdarenese, in vantaggio di due reti, realizzate nei primi quindici minuti della gara da Mboge e Pili, getta al vento l’occasione di portare a casa tre punti, facendosi rimontare da una indomita Campese, che accorcia la distanza grazie ad una autorete di Repetto e pareggia con Criscuolo (su calcio di rigore).

Le formazioni scese in campo al “Morgavi” di Sampierdarena, per recuperare la gara valevole per il campionato di Prima Categoria, girone C.

Samp: Viola, Pizzorno, Repetto, Cannizzaro, Musiari, Messuri, Gallo, Morani, Pili, Messina, Mboge

Campese: J.Parodi, Pirlo, A.Parodi, Nania, Caviglia, R.Marchelli, Codreanu, D.Marchelli, Cenname, Criscuolo, Macciò

Recuperi Seconda Categoria, girone C

Il Ravecca, in vantaggio di una rete (segnata da Barone), subisce la reazione dell’Atletico Genova, capace di realizzare tre goal con Perazzo, Burgio, Greco.

Il Crocefieschi, in svantaggio di una rete (Jammeh) con il Pieve Ligure, cala il poker con Sassu, Pistoia, Mignacco e Angius. I rivieraschi, nel finale di gara, accorciando le distanze con Filippone.

