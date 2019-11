La Sampdoria Primavera beffata ad Empoli (1-0)

Empoli. La Primavera di Cottafava va ad Empoli alla ricerca di conferme su quanto di buono ha fatto nelle prime sei partite.

Il mister doriano manda in campo la seguente formazione, schierata con il 3-4-3:

Avogadri; Pastor, Veips, Rocha; Angileri, Chrysostomou, Pompetti, Giordano; Bahlouli, Prelec, D’Amico

Non passa nemmeno che un minuto che Bahlouli e Prelec hanno le occasioni per portare i blucerchiati in vantaggio, ma le loro conclusioni non sono fortunate

Al 33°D’Amico imbuca per Prelec, che di fa ipnotizzare dal portiere avversario Pratelli

Al 42° D’Amico impegna Pratelli con la specialità della casa, il iro a giro

Al 64° D’Amico pesca Rocha a due passi dal portiere toscano, che ribatte miracolosamente con il corpo la conclusione del difensore brasiliano e sulla ribattuta Prelec spara alle stelle

Al 69° fuori Angileri e dentro Sabattini, per cercare una maggior spinta in avanti negli ultimi venti metri

Al 78° Pratelli salva alla disperata su Sabattini, erigendosi a miglior giocatore in campo

Al 79° l’empolese Ekong stampa la palla sulla traversa

All’81° Cottafava manda in campo Scaffidi e Amado per Prelec e Bahlouli

All’87° esce D’Amico ed entra Ercolano

All’88°arriva la beffa… la punizione di Zelenkovs, aiutata dal vemto e sfiorata dall testa di Pompetti, finisce alle spalle di Avogadri

Partita decisa dal vento su un campo dal manto erboso da terza categoria