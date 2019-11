Genova. Una trasferta difficile, sia sul piano logistico che per quanto visto sul campo. La PSA Olympia (nella foto), per la sesta giornata di campionato, ha giocato a Bra. Tanto il tempo trascorso sul pullman, a causa dei disagi alla viabilità, sia all’andata che al ritorno; tanto quello passato sul rettangolo di gioco, visto che le combattive padrone di casa hanno portato le genovesi al quinto set.

La formazione allenata da Matteo Zanoni è partita male, subendo un pesante 25-15 dalle rivali che, trovandosi in zona retrocessione, erano determinate a fare punti. Le gialloblù hanno pareggiato i conti vincendo 22-25 il secondo set. Il terzo parziale non ha avuto storia: le leonesse lo hanno dominato, imponendosi 12-25. Eppure, nel quarto la Libellula è stata capace di reagire e con un 25-22 ha riportato i conti in parità. Il tie-break ha premiato l’Olympia, vittoriosa 11 a 15.

Anche l’altra capolista, il Volley 2001 Garlasco, si è imposta in trasferta in 5 set. Le genovesi, pertanto, continuano a condividere il primato con le pavesi, anche se di fatto queste ultime occupano la prima posizione per la differenza set.

La vittoria del Garlasco è arrivata proprio sul campo dell’altra formazione di Genova: la Serteco Volley School. Per le arancionere è la quarta sconfitta in cinque giornate, la terza consecutiva. Tutte e tre, però, sono arrivate al tie-break; pertanto la classifica si muove e le coccinelle occupano la decima posizione con 6 punti all’attivo.

C’è grande rammarico in casa Serteco al termine della partita con le pavesi: nei primi due set le arancionere si sono espresse al meglio contro la prima della classe portando a casa i due set iniziali per 25-15 e 25-19. Nel terzo un calo mentale delle coccinelle riporta in pista Garlasco che prima accorcia con un 16-25, poi trova la parità nel quarto set aggiudicandoselo per 21-25. Infine, un tie-break molto tirato: a spuntarla sono le avversarie che chiudono 13-15.

“C’è da lavorare ancora sull’aspetto mentale, in particolare quando andiamo in difficoltà non riusciamo a tirarci fuori. Faccio i complimenti ad entrambe le squadre per la bella partita e alla disponibilità di Garlasco nel venire a recuperare la partita oggi” commenta coach Ivana Druetti. L’incontro, infatti, rinviato sabato, è stato recuperato domenica.

Sabato 30 novembre alle ore 21 la Serteco Volley School sarà ospite de L’Alba Volley. Turno di riposo per la PSA Olympia.