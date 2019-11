Genova. La PSA Olympia sbanca anche Torino. Le leonesse di coach Matteo Zanoni scendono nell’arena del Lingotto contro una forte Ascot Labormet Due e, dopo una battaglia durata oltre due ore, piazzano il colpaccio vincendo per 3-1.

Le padrone di casa partono col piede giusto e, dopo un primo set giocato punto su punto, mettono sul tabellone il 25-20 che vale il vantaggio.

di 46 Galleria fotografica Serie B2: la Serteco Volley School contro Carcare









La PSA però reagisce alla grande e, nel secondo set, pareggia subito i conti vincendo 25-21. La partita va avanti tiratissima e nel terzo e nel quarto set sono le gialloblù ad avere la meglio, in entrambi i casi per 25-20.

Una vittoria preziosa che non solo permette alla PSA di restare in testa alla classifica, solitaria con 12 punti all’attivo, ma che conferma anche la bontà del gruppo allestito per questa stagione.

“Oggi le ragazze hanno dimostrato la maturità giusta, quella della grande squadra – commenta il patron Giorgio Parodi -. Sacrificio, tecnica e unità di squadra sono stati il mix vincente. Brave ragazze e bravi coach Zanoni e Venturini”.

Passo falso per la Serteco Volley School, che ha subito la seconda sconfitta in tre gare. Nel palasport di casa, opposte all’Acqua Calizzano Carcare, le coccinelle dopo aver perso il primo set per 20-25, si sono portate avanti 2 set a 1 dominando il secondo ed il terzo parziale, vinti 25-13 e 25-15.

Poi, però, le locali hanno avuto un calo totale, sia fisico che mentale, buttando via una vittoria, cedendo il quarto set per 19-25 e il tie-break col minimo scarto, 13-15.

“Il gruppo è giovane, ma questi errori in un campionato nazionale non sono ammissibili, ora testa alla prossima gara in trasferta dove coach Ivana Druetti dovrà lavorare sulla concentrazione delle proprie ragazze” dice la dirigenza del team arancionero. In graduatoria la Serteco è ottava con 4 punti.

Sabato 16 novembre alle ore 18 la PSA Olympia riceverà la Palzola Pavic Romagnano; alle ore 18,30 la Serteco Volley School giocherà a Caselle Torinese.