La Pro Recco torna a Novara: il 9 dicembre la sfida di Champions league

Recco. La Pro Recco tornerà a Novara, nella piscina dove è cominciata la Champions League itinerante: appuntamento in programma lunedì 9 dicembre, alle 20.30, contro i georgiani della Dinamo Tbilisi. La partita sarà l’ultima del 2019 e chiuderà il girone di andata.

“Ospitare la Champions League della Pro Recco per la seconda volta è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutti noi – afferma Alberto Rognoni, vice presidente della Waterpolo Novara – Siamo ansiosi e felici di poter vedere dal vivo i campioni biancocelesti e accogliere una leggenda come Ratko Rudic. In questi giorni ultimeremo i dettagli organizzativi e presto forniremo tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti”.

“Nel febbraio del 2018 la vasca del Terdoppio battezzò il nostro progetto, la partita con lo Spandau Berlino si rivelò un grande successo, con oltre mille persone in tribuna e un entusiasmo che fece da detonatore per le tappe successive – spiega Arnaldo Deserti, direttore sportivo della Pro Recco – Ritornare dove tutto è cominciato sarà ‘romantico’, ma ancor più bello sarà ritrovarsi con la Waterpolo Novara, club col quale condividiamo gli stessi valori e tra i primi a credere nella nostra Academy”.