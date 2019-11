La presentazione di Vox Italia Liguria non si farà al Cap, il presidente Oliva: “Qui ospitiamo tutti, tranne i fascisti”

Genova. La presentazione di Vox Italia Liguria non si farà al circolo Cap di via Albertazzi. La conferma arriva dal presidente del circolo Danilo Oliva: “Qui come sapete bene, ospitiamo tutti. Ma non i fascisti” dice per riassumere la posizione di tutto il direttivo.

La notizia della presentazione della sezione ligure di Vox Italia (che fa capo a livello nazionale a Diego Fusaro) ieri ha creato malumori negli ambienti antifascisti genovesi. Genova antifascista ieri ha anche diffuso un comunicato rivolgendosi direttamente al circolo: “Siamo certi che il direttivo del CAP, ben conscio della storia operaia, portuale e convintamente antifascista del luogo che è chiamato a gestire, abbia avuto una svista e che provvederà prontamente ad annullare l’evento. Se così non fosse siamo pronti, sin d’ora, a difendere quello spazio con tutti i mezzi necessari”.

Oliva in realtà si era già mosso da qualche giorno: “Ho chiamato Diego Fusaro già la settimana scorsa – spiega Oliva a Genova24 – e gli ho detto che questa presentazione qui non si può fare. Chi è venuto qui a chiedermi la sala mi ha detto che loro non c’entrano nulla con l’estrema destra spagnola e che non sono fascisti, ma oggi i fascisti non sono più come ai tempi di Almirante, si nascondono in sigle e partitini e sono anche più pericoloi. Non appena ho capito di cosa si trattasse ho detto di no”.

Alla presentazione di Vox Italia Liguria, che si dovrebbe tenere – a questo punto non si sa dove – il prossimo 3 dicembre – oltre al fondatore Fusaro ci sarà anche il referente genovese, l’avvocato Marco Mori, che alle scorse europee si presentò come candidato per Casapound. Ed era in piazza, circondato dalla polizia lo scorso 23 maggio quando proprio il comizio di chiusura di Casapound in piazza Marsala, provocò scontri tra manifestanti antifascisti e polizia.

“Fusaro mi ha dato proprio il contatto con Mori – dice ancora Oliva – sono giorni che cerco senza esito di contattarlo al telefono – ma credo che ormai abbiamo chiaro che dovranno trovarsi un’altra sala, qui – ripete – i fascisti non entrano”.