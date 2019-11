La guida ai cimiteri: orari di apertura, divieti, mezzi Amt e altri consigli utili

Genova. Al via l’assalto ai cimiteri per rinnovare la tradizione di commemorare i defunti il 2 novembre e nei giorni vicini. Sul territorio genovese sono ben 35 i campisanti e tutti rimarranno aperti con ingresso consentito dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e definitiva chiusura alle ore 17, fino a domenica 3 novembre.

Il Comune ricorda che, in considerazione del maggior afflusso di visitatori è vietato l’ingresso alle autovetture private fino al 2 novembre compreso, con l’eccezione di quelle per il trasporto delle persone disabili e di quelle già soggette ad autorizzazione, che potranno prendere accordi specifici con i competenti ispettorati cimiteriali per l’accesso, seppur limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 12 e le 13,30.

Anche quest’anno è sospeso il servizio bus pubblico a pagamento Amt interno al cimitero di Staglieno fino al 2 novembre compreso. Fino a tale data è a disposizione un servizio minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione, la cui gestione è demandata al responsabile del cimitero.

In compenso Amt ha varato come sempre un piano straordinario per facilitare gli spostamenti e magari lasciare a casa il mezzo privato evitando così inutili ingorghi. Prima di leggere il dettaglio zona per zona, qui trovate anche qualche consiglio utile sulla scelta dei fiori, eccellenza della Liguria anche in questa stagione.

Cimitero di Staglieno. Da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 34 (Principe – Staglieno). Nelle stesse giornate sarà istituita la linea CK che collegherà piazzale Kennedy al Cimitero di Staglieno, indicativamente dalle 8.45 alle 16.40.

Nel periodo compreso da sabato 26 ottobre a sabato 2 novembre il servizio della linea interna al cimitero di Staglieno CS (ingresso cimitero Staglieno – Campo delle Rose) sarà temporaneamente sospeso per l’impossibilità di gestire il servizio in sicurezza in considerazione del grande afflusso di visitatori.

Cimitero della Castagna. In seguito all’istituzione del senso unico di marcia nella zona antistante il cimitero della Castagna, a Sampierdarena, nelle giornate di giovedì 31 ottobre, venerdì 1° novembre e sabato 2 novembre, dalle 8.00 alle 17.30, la linea 66 (Dinegro – Sampierdarena) farà servizio su due percorsi distinti come di seguito indicato.

• 1° percorso via Milano – Mura degli Angeli

Direzione Mura degli Angeli: via Milano (capolinea), via Cantore, via San Bartolomeo del Fossato, Mura degli Angeli civico n° 41 (capolinea).

Direzione via Milano: Mura degli Angeli civico n°41 (capolinea), via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, via Milano (capolinea).

• 2° percorso circolare piazza Montano – cimitero Castagna – piazza Montano

Piazza Montano (capolinea), via Cantore, corso Martinetti, via Porta degli Angeli, Cimitero della Castagna, via Mura degli Angeli, via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, piazza Montano (capolinea).

Inoltre, nelle giornate di giovedì 31 ottobre, venerdì 1° novembre e sabato 2 novembre sarà intensificato il servizio della linea 59/ (Montano – corso Belvedere).

Cimitero di Rivarolo. Nel periodo compreso tra giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre verrà istituita la linea speciale CR (via Rossini – Cimitero di Rivarolo) in servizio nei giorni feriali al sabato dalle 9.10 alle 17.15 e nei festivi dalle ore 8.05 alle ore 17.15.

Cimitero di Pontedecimo. Nel periodo compreso tra giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 65/ (piazza Cesino – Pontedecimo).

Cimitero di Bolzaneto. La linea 63 (via Avio – Pontedecimo), da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.30, transiterà in via degli Artigiani (in entrambe le direzioni).

Cimitero di Voltri. Da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 101/ (via Don Verità – Cimitero).

