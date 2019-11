La focaccia col formaggio di Recco arriva a Parigi e in Arabia Saudita

Recco. Un anno importante il 2019 per il Consorzio della Focaccia di Recco che vede ora un altro traguardo di altissimo livello.

Dopo gli articoli su New York Times, Forbes, Yahoo Lifestyle ed El Pais, i vari eventi internazionali e l’appuntamento con “Fattore Comune 2019”, la pietanza sarà protagonista in Arabia Saudita e a Parigi dal 19 al 23 novembre per la settimana della cucina italiana nel mondo organizzata dal ministero degli esteri e delle ambasciate.

Voleranno a Jeddah Lucio Bernini responsabile del consorzio della focaccia, Fabrizio Passano del ristorante Alfredo e Umberto Squarzati del ristorante Vitturin, dove presenteranno 4 serate ufficiali e 4 masterclass con piatti della tradizione gastronomica ligure e recchese, mentre Cesare Carbone del Ristorante Manuelina sarà presente a Parigi presso l’ambasciata d’Italia in Francia per la serata di chiusura dell’evento. Vetrine internazionali in cui il nome della focaccia di Recco col formaggio fa il giro del mondo.