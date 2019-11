La chiesa evangelica luterana dona un’automedica alla Croce rossa di Genova

Genova. Il 14 agosto 2018, poco prima di mezzogiorno, crollò il Ponte Morandi, viadotto autostradale che attraversava la città di Genova. Le vittime furono 43 e la città ferita fu letteralmente spezzata in due. Centinaia gli sfollati, molti dei quali saranno costretti a restare fuori casa fino al ripristino del ponte. Un cammino lungo, perché i lavori di ricostruzione sono iniziati appena poche settimane fa.

La Comunità Evangelica Luterana di Genova vuole dare il proprio contributo nell’opera di sostegno alle persone più bisognose colpite da questo disastro, famiglie intere che ancora a distanza di 15 mesi nella loro quotidianità devono fare i conti con difficoltà grandi e piccole.

Gli abitanti dei quartieri a ridosso del Ponte Morandi, tra cui moltissime persone socialmente fragili, bisognose o anziane, sono ancora in parte ospitati in alloggi di emergenza e hanno tuttora grandi difficoltà nel raggiungere la parte della città che si trova al di là del ponte. Con i fondi 8xMille, la comunità CELI di Genova ha finanziato l’acquisto di una vettura attrezzata per il trasporto di malati e disabili mettendola a disposizione della Croce Rossa di Genova per garantire a queste persone in difficoltà la possibilità di raggiungere senza troppo inconvenienti gli ospedali della città e gli ambulatori per effettuare visite e cure.

Dal canto suo, la Croce Rossa di Genova metterà a disposizione il personale necessario per accompagnare le persone che fruiranno di questo servizio occupandosi anche delle convenzioni occorrenti con gli ospedali interessati. Una volta che il ponte e le strade saranno ripristinati, l’accordo tra comunità e Croce Rossa prevede che il veicolo possa essere utilizzato anche per altri scopi. L’auto, una Dacia Sandero, porta il simbolo della Croce Rossa e il logo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Il 15 novembre alle ore 16.00 la macchina per il trasporto malati sarà consegnata presso la sede della Croce Rossa di Genova, Corso Aldo Gastaldi 11/5.

Genova è una delle 15 comunità della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, CELI. Fondata nel 1868 da commercianti e rappresentanti di altre professioni che ruotavano attorno al porto di provenienza tedesca, la comunità di Genova ha dato nascita alla Scuola Germanica ed è cofondatrice dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. Nel 1870 si è istituita anche la comunità luterana di Sanremo. In tutta la Liguria la CELI conta all’incirca 150 membri, la pastora Elisabeth Kruse si occupa delle due comunità. Soprattutto la comunità di Genova negli ultimi vent’anni ha attirato dei nuovi membri, giovani e di origine italiana, e si presenta perfettamente bilingue e ben integrata nel tessuto sociale della città.