Kouamé brutto infortunio al ginocchio, si teme la rottura del crociato

Genova. Sta tornando in Italia in anticipo a causa di un infortunio che sembra parecchio grave. Christian Kouamé, attaccante del Genoa, avrebbe dovuto giocare contro lo Zambia con la sua Costa d’Avorio, ma il giocatore si è infortunato al ginocchio durante la partita contro il Sudafrica.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani Kouamé sarà sottoposto a degli esami al ginocchio per verificare se si tratti davvero della rottura del crociato.

In questo caso sarebbe davvero un guaio per il Genoa, visto che i tempi di recupero sarebbero lunghissimi. Non c’è pace per i rossoblù che avevano appena recuperato Criscito, Sturaro e Favilli dall’infermeria. Lo stop di Kouamé sarebbe poi una tegola ancora più grave viste le difficoltà della squadra a fare gol.

Oggi, intanto, il Genoa ha affrontato a Montecarlo il Monaco in amichevole a porte chiuse, perdendo per 2-1 (gol di Gumus, Boschilia e Jemerson)