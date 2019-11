“Intitolare l’aula del consiglio regionale a Sandro Pertini”, il centrosinistra raccoglie l’invito dell’Anpi

Genova. Intitolare l’aula del consiglio regionale della Liguria a Sandro Pertini, nato nel 1896 a Stella, figura chiave della Resistenza e presidente della Repubblica dal 1978 al 1985. La proposta, lanciata dal presidente dell’Anpi Massimo Bisca, è stata subito raccolta dal centrosinistra (Pd, Italia Viva e Linea Condivisa), che hanno presentato ordini del giorno per impegnare la giunta a mettere in pratica l’invito.

“È stato il presidente della Repubblica più amato dagli italiani – commenta Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione -. Antifascista, partigiano, costituente ha combattuto per i diritti di tutti e la democrazia. Da uomo delle istituzioni ha sempre rappresentato, prima come presidente della Camera e poi come Presidente della Repubblica, tutta la comunità nazionale e ha fatto della rigorosa moralità e dell’impegno antifascista le sue stelle polari, come dimostra il suo vibrante intervento in piazza della Vittoria il 28 giugno del 1960, a due giorni dalla grande manifestazione contro la provocazione fascista di organizzare un congresso del Msi a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza”.

“Pertini è senza dubbio il presidente della Repubblica più amato dai cittadini italiani e da ligure ha dato lustro al nostro territorio, grazie a una vita trascorsa sempre dalla parte giusta e con grande spirito istituzionale. Dopo la lotta partigiana e dopo anni trascorsi in galera e al confino durante la dittatura fascista, Pertini ha fatto parte dell’assemblea costituente e ha ricoperto i più alti incarichi istituzionali, fino ad arrivare, appunto, a essere eletto capo dello Stato”, si associa Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva.

Per Gianni Pastorino, riferimento di Linea Condivisa, “la situazione è grave: attacchi razzisti inimmaginabili pochi anni fa sono diventati fatti di cronaca quasi quotidiani; le persone riversano la propria frustrazione e la propria rabbia sul nemico che viene indicato loro sui social; parole come onestà e sicurezza sono state svuotate di significato a fini esclusivamente propagandistici. Oggi Pertini diventa il simbolo della difesa strenua della Costituzione dalle derive neofasciste e razziste, da qualsiasi forma di odio o intolleranza di cui si è avvelenata la politica oggi”.