Incidente tra due auto davanti alla Sciorba, tre feriti e persone incastrate tra le lamiere

Genova. Brutto incidente, per fortuna senza feriti gravi, ieri sera in Valbisagno all’altezza dell’impianto sportivo della Sciorba. Due auto si sono scontrate e tre persone sono finite in ospedale. È successo intorno alle 21.30

In via Adamoli, sul luogo dell’accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto usare i divaricatori idraulici per estrarre due donne dalle lamiere di una Fiat 600. Ad avere la peggio una ragazza di 25 anni portata al Galliera in codice giallo insieme alla passeggera, entrambe fuori pericolo di vita. Soccorso anche un uomo all’interno dell’altra vettura, portato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

Sul posto le ambulanze della pubblica assistenza di Molassana e un’automedica, oltre alla polizia municipale che ha condotto i rilievi necessari a stabilire la dinamica.