Genova. Grave incidente venerdì sera intorno alle 20.30 nel quartiere di Albaro, all’incrocio tra via Righetti e via Bovio. Due auto si sono scontrate in un violento impatto frontale.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso all’ospedale San Martino. Si tratta di un uomo e una donna di 60 anni e di un passeggero più anziano.

Per estrarre i due conducenti sono intervenuti i del fuoco che, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, hanno forzato le portiere e consegnato i feriti alle cure dei medici. La donna invece è uscita da sola dall’abitacolo.

Ad accertare la dinamica sono gli agenti della polizia locale. Da tempo gli abitanti chiedono che in quel punto venga realizzata una rotonda proprio a causa dei continui incidenti anche mortali.

