Incidente auto-tir tra autostrada A10 e Guido Rossa, traffico da incubo verso Genova

Genova. Un’altra mattinata difficile per il traffico a Genova. A scatenare l’inferno è stato un incidente prima delle 8 tra un’auto e un tir sulla rampa che scende dal casello autostradale dell’Aeroporto verso la Guido Rossa.

Risultato: circolazione bloccata per diversi minuti e traffico paralizzato sulla A10 in direzione centro. Il serpentone arriva fino a Pra’. Pesanti i disagi e le ripercussioni sulla viabilità.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo trasportato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. Nell’impatto, la cui dinamica è ancora in via di accertamento da parte della polizia municipale, ha riportato fortunatamente solo ferite lievi.

Altre code sono segnalate sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest (e di riflesso sul raccordo A12/A7 in direzione mare) a causa di un veicolo in avaria.