Incidente auto-ambulanza in via Diaz, feriti medico e infermiere del 118

Genova. Incidente oggi pomeriggio poco dopo le 14.30 alla Foce. Un’auto e un’ambulanza si sono scontrate all’incrocio tra via Diaz e viale Brigata Bisagno.

Il personale del 118 è stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera per accertamenti, mentre il paziente che era a bordo ha proseguito il viaggio in ospedale con un’altra ambulanza accorsa sul posto. Il conducente della vettura, invece, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L’incidente ha causato limitati disagi al traffico. Sul posto la municipale per i rilievi del caso.