Incidente auto-moto in via Bobbio, traffico paralizzato in Valbisagno

Genova. Ennesima mattinata all’insegna del traffico in Valbisagno a causa di un incidente stradale avvenuto alle 7.45 in via Bobbio, di fronte a piazzale Marassi. Un’auto e una moto si sono scontrate e lo scooterista, un uomo di circa trent’anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità di sponda destra, dove il flusso verso valle scorre a fatica a partire da San Gottardo, complice il cantiere che restringe la carreggiata alla confluenza tra via Emilia e via Piacenza.

Sul luogo dell’incidente, oltre a una pattuglia della polizia locale, sono intervenuti i militi della Croce Rossa genovese.

Foto Massimo Vizzini da Facebook – Viabilità Genova