Inchiesta report falsati sui viadotti, dal Riesame interdittive per 10 dirigenti e tecnici Spea

Genova. Il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della procura di Genova che aveva chiesto l’interdizione di 10 tra ex dirigenti e tecnici di Spea, la società che si occupava di manutenzione e monitoraggio per Autostrade.

Il pubblico ministero Walter Cotugno, che coordina l’inchiesta bis sui falsi report, aveva chiesto due volte arresti e interdizioni ma il gip aveva respinto. Due settimane fa il magistrato aveva fatto appello al riesame modificando le richieste e chiedendo l’interdizione per tutti.

La decisione non è immediatamente esecutiva e i legali possono ancora impugnarla in Cassazione. Secondo l’accusa, i tecnici non avrebbero eseguito le ispezioni nei cassoni (i tunnel sotto il manto stradale) di fatto dando una valutazione della salute dei viadotti senza avere valutato un elemento importante.

Le interdittive riguardano l’ex amministratore delegato di Spea Antonino Galatà, il dirigente Massimiliano Giacobbe, i tecnici Serena Alemanno, Calo Boccone, Cralo Casini, Carlo Grazioso Alioto, Giorgio Melandri, Giampaolo Nebbia, Fabio Sanetti e Marco Vezil. Le misure cautelari si aggiungono alle nove disposte lo scorso settembre. Nessuna interdizione invece per Antonino Valente.