Incendio appartamento a Sampierdarena, intervento nella notte

Genova. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Dei Landi, a Sampierdarena. Si tratta del civico 17. E’ successo intorno alle 23.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le volanti della polizia e i mezzi di soccorso tra cui i militi della pubblica assistenza Croce d’Oro.

Ancora ignote le cause del rogo. Secondo le prime informazioni giunte dai vigili del fuoco sul posto non ci sarebbero feriti o intossicati. La situazione, dicono, è sotto controllo ma saranno effettuati ulteriori rilievi per capire l’entità del danno e se gli appartamenti sopra e sotto quello incendiato siano o meno agibili.