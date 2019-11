Il presidente mondiale del Rotary Foundation a Genova: “Presto debelleremo la poliomielite”

Genova. “La Poliomielite si può debellare assolutamente, mancano ancora un paio di anni per arrivare a questo risultato. Manca solo l’ultimo miglio, il più difficile”. Il presidente della Rotary Foundation Gary C. K. Huang , che ha visitato nel suo tour mondiale, Genova e il Distretto 2013, parla dei risultati importanti di “End Polio Now”, la campagna per la lotta contro la poliomielite che il Rotary porta avanti con grandi risultati dal 1979, vaccinando, insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’Unicef, al Center of disease Control e alla Bill & Melinda Gates Foundation oltre 2.5 miliardi di bambini in 122 Paesi.

“Quando abbiamo iniziato, 30 anni fa, c’erano circa 350 mila casi in 150 paesi del mondo mentre quest’anno sono stati registrati solo 88 casi in Afghanistan e Pakistan, a causa della guerra civile che in permette d somministrare i vaccini. in Nigeria, invece, sono 3 anni che non c’è stato nessun caso e l’Oms, il prossimo anno, annuncerà che l’Africa è stata liberata dalla Polio, così come lo sono l’India e la Cina”.

In occasione della tappa genovese anche una visita all’Ospedale Gaslini, per il quale i Rotary starebbero lavorando a un progetto di interscambio di medici con una struttura analoga in Argentina. “Genova è una bellissima città, anche se piccola – spiega- e vedo che i rotariani sono molto attivi. Sono stato molto impressionato dalla visita all’Ospedale Gaslini ed è incredibile vedere quello che fanno, visitando oltre 2 mila bambini al giorno”.