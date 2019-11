Il patrimonio industriale come strumento di marketing, sabato workshop in Confinustria

Genova. “Patrimonio Industriale come strumento di marketing e comunicazione per imprese e territori”, questo il titolo del workshop che si svolgerà il 30 Novembre 2019 alle ore 9.30 nella Sala Auditorium della sede di Confindustria Genova (3’ piano ‐ Via S. Vincenzo, 2, 16121). L’evento, organizzato dall’esperta Alessandra Brignola, in collaborazione con Confindustria, Fondazione Ansaldo e InGe, si svolge a chiusura e nell’ambito del progetto Genova Capitale della Cultura d’Impresa.

Scopo del workshop è portare a Genova testimonianza di come la valorizzazione e la promozione strutturata del patrimonio industriale possano portare valore aggiunto al territorio, alle imprese, ai cittadini, ai turisti e agli studenti.

Le aziende sono figlie di una “cultura del fare” tipica di un territorio che ha nel suo DNA, da generazioni, un modus operandi storicizzato. M. Montemaggi in Strategie di Rigenerazione del Patrimonio Industriale, a cura di C.Natoli e M.Ramello, Edizioni Firenze, 2017. Questa consapevolezza è particolarmente forte oggi e si legge ad ogni livello ‐ imprenditoriale, associativo e accademico.

Chi si occupa della valorizzazione dell’archeologia e del patrimonio industriale non vuole oggi proporre operazioni di solo studio o esercizi di memoria nostalgica, ma lavora affinché la storia delle imprese e delle industrie porti un valore aggiunto all’interno dell’azienda e all’esterno, sui mercati, nelle scuole e sul territorio.

Come? Con azioni mirate di brand heritage marketing, per le imprese; con azioni di turismo culturale industriale che siano di scoperta, di visita e di narrazione; con azioni di progettazione e di riqualificazione per un riuso compatibile di edifici e di aree urbane.

Il workshop vuole essere un momento di riflessione per la città e per i soggetti che cercano un metodo e una chiave per: valorizzare la propria eccellenza imprenditoriale, il proprio brand e la propria storia con iniziative di turismo industriale; valorizzare il territorio in cui opera l’impresa, per un reciproco sviluppo e una reciproca visibilità.

Oggi, e secondo formule e strategie personalizzabili, il turismo industriale e il brand heritage marketing forniscono all`impresa e al territorio una nuova strategia di marketing e comunicazione, che può e deve essere coordinata e strutturata. Un metodo per promuovere e valorizzare il tessuto locale, fatto appunto di territorio e imprese e del loro reciproco supporto. Una strategia presente in molte città italiane ed estere e di cui, in questo workshop, si portano testimonianze da fuori Genova rivolte ad imprenditori, managers, studenti, istituzioni locali, stakeholders.

Su richiesta, sarà possibile effettuare, nel pomeriggio, la visita al percorso Di Molo in Molo‐Mezzi, Attrezzature, Edifici: un percorso di archeologia industriale nel porto antico di Genova, strutturato e promosso dall’Associazione inGE. Per prenotare: info@inge‐cultura.org.