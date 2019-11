Tiene la vetta il Forza e Coraggio che nel Girone B di Promozione si impone su un Marassi che ci prova, ma non riesce a fermare la squadra spezzina. Dopo una bella occasione per Vulpes, sono i biancorossi a passare con Esposito che approfitta di un errore difensivo dei genovesi e al 30° porta avanti i locali. Al 45° si complica la gara dei rosanero che restano in dieci per fallo da rigore, e chiara occasione da rete, di Maucci. Dagli undici metri Amorfini timbra il raddoppio. Genovesi che non riescono a tornare in gara, si sbilanciano e si scoprono così Stella trova il tris che chiude la contesa. Inutile il gol di Raso ad un quarto d’ora dalla fine.

Tre punti e tanta fiducia per il Golfo Paradiso nel derby con il Real Fieschi. Due squadre dagli obbiettivi diversi, ma che in campo si sfidano apertamente. Alla fine prevalgono i recchelini con un rigore di Massaro e la zampata di Rizzo. Cogornesi che non riescono ancora a togliersi dalle zone pericolose della graduatoria.

Zona in cui si trova anche il Bogliasco colpito dal Vallescrivia che si impone di stretta misura. Decisivo Cardini che trova il varco giusto per battere Valenti e regalare i tre punti ai valligiani.

Ci si giocava una bella fetta di alta classifica in Goliardicapolis – Little Club. Sono i blugranata ad imporsi e salire al terzo posto (in coabitazione con il Golfo Paradiso). Bell’avvio di gara con conclusioni da una parte e dall’altra che non portano a nulla, ma sicuramente divertono il pubblico. Al 48° la sblocca Gatto con un bel gol da vera punta: difende palla e si gira di colpo per vantaggio Goliardica. Al 60° il raddoppio è di Luca De Martini che prende la sfera al limite dell’area e pesca l’angolino. Passano due minuti e la partita si chiude virtualmente con Ferrando che cala il tris. Nel finale Corallo accorcia le distanze per il Little Club.

Termina senza reti Sammargheritese – Levanto con gli arancioblù che sprecano un rigore con Gambarelli che si fa parare un calcio di rigore nel secondo tempo e non colgono l’occasione di fare su i tre punti.

Negli scontri fra spezzine il Cadimare si conferma seconda forza con in 3-1 rifilato al Valdivara. Partita mai in discussione con i gol di Agrifogli, Giannini e Cupini per i pirati che poi subiscono il gol della bandiera di Ciuffardi nel secondo tempo. Un gol di Marte al 60° consente al Canaletto di ottenere la posta piena contro l’Ortonovo e conseguentemente il sorpasso in classifica. Infine importante vittoria della Don Bosco sul Magra Azzurri anche qui in una gara che vede i salesiani sempre avanti. Nel primo tempo un rigore di Valletta apre le danze. Poi arriva la doppietta di Nicolini che in cinque minuti cala il sipario sulla partita. Solo per le statistiche la rete di Valentini all’85°.