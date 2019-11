Il day after, ancora 66 sfollati a Genova: restano chiuse corso Perrone e Aurelia

Genova. Sono 66 le persone ancora sfollate, a Genova, per abitazioni a rischio o danneggiate a causa del maltempo del fine settimana. Si tratta perlopiù di residenti della zona del Campasso e di Fegino, oltre che di venti inquilini di una palazzina sgomberata a Nervi venerdì per una frana. Trenta persone sono state sistemate in albergo a spese del Comune mentre le altre si trovano da parenti o amici.

“Inoltre ci sono 38 persone isolate, ma non del tutto, perché sono raggiungibili a piedi e siamo in contatto costante in caso dovesse essere necessario portare farmaci o cure mediche” dice il consigliere delegato della Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino. Restano ancora chiuse alcune importanti vie cittadine, tra queste corso Perrone, tra la Valpolcevera e Cornigliano. “L’opera di pulizia è pressoché terminata – prosegue Gambino – ma bisogna mettere in sicurezza due frane, comunque abbiamo deciso di far transitare i lavoratori della aziende della zona, come Ansaldo, e i residenti, inoltre abbiamo attivato una navetta per gli studenti”. Riaperte invece via Ferri e via Borzoli.

Chiusa anche via Rubens, un tratto della Statale Aurelia tra Voltri e Arenzano dove nel pomeriggio di sabato è caduta una grossa frana. Anas ha fatto partire i lavori questa mattina, per lo sgombero del materiale serviranno un paio di giorni, ma poi bisognerà controllare la stabilità del versante.

“Contiamo di riaprire entro il fine settimana”, afferma il consigliere comunale. Nel frattempo sono 33 i cantieri aperti con interventi di somma urgenza per risolvere altrettante criticità nel capoluogo ligure, da Fegino a Trasta, da Teglia, al Campasso a Sestri Ponente, i progetti potranno essere affidati in via diretta.

Tra gli sforzi per tornare alla normalità, anche prima che arrivi un’altra perturbazione, c’è quella di aiutare i cittadini che hanno avuto oggetti e mobilio danneggiati a disfarsene. “Stiamo utilizzando 10 idrovore della protezione civile più quelle dei vigili del fuoco per svuotare magazzini e cantine, c’è Amiu che gira su due turni con gli Ecovan per ritirare gli ingombranti alluvionati, inoltre sono stati posizionati dei contenitori, scarrabili, nei luoghi colpiti dall’alluvione”.