Genova. Vittoria casalinga per il Cus Genova volley, che sabato sera ha sconfitto il Pcg Bresso in quattro set nel march della terza giornata del campionato di Serie B di pallavolo maschile. Soddisfazione e punti in classifica per il team di Grotto, che ha mostrato un buon volley.

Sestetto base come previsto: Nonne, Gavazzi, Bettucchi, Colombini, Zappavigna, Fiore, con Alessandrini. Il Cus domina le sue frazioni, ma paga un passaggio a vuoto nel secondo set, con la vittoria 26-24 per gli ospiti.

Proprio il secondo parziale fa giusto tremare un attimo il Palacus: errori difensivi di troppo, ritmo non eccelso, buona precisione degli avversari. Ma terzo e quarto set sono ancora del Cus, che lascia gli ospiti a 18 punti e incamera la vittoria piena.

Soddisfazione in casa Cus per la vittoria e per la classifica positiva dopo tre giornate. “Sapevamo di incontrare una squadra poco conosciuta – spiega Andrea Bettucchi, nuovo schiacciatore biancorosso, in un video passato sulla pagina Facebook della società – possono dare molto fastidio con i centimetri a muro. Abbiamo iniziato la partita un po’ tesi, abbiamo mollato la presa nel secondo set, ma ci siamo ripresi. Buona partita, ma c’è ancora tanto da migliorare: certe volte perdiamo un po’ troppo la concentrazione”.

Nel prossimo turno il Cus sarà a Saronno: la squadra di casa è ancora ferma a zero punti in classifica dopo due gare e i genovesi cercheranno di fare bottino pieno anche lì.