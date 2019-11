Genova. Riparte il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14, ragazze e ragazzi nati dall’1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2009; protagonisti gli oratori delle 16 città in cui giocano le squadre di Serie A. L’edizione 2019-20 della Junior Tim Cup – Il Calcio negli Oratori” è infatti ai nastri di partenza.

Per l’ottavo anno consecutivo Lega Serie A, Tim e il Centro Sportivo Italiano scendono in campo insieme per una manifestazione che continua ad alimentare i sogni dei ragazzi e a portare i valori del calcio oratoriale sotto i riflettori del grande calcio.

Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 65.000 giovani di tutt’Italia, oltre 5 mila squadre e fatto disputare più di 25.000 partite, il progetto prosegue nel solco del bellissimo percorso di unione fra sport di vertice, che non è sempre da demonizzare, e sport di base.

Dalla prima edizione della Junior Tim Cup è stato istituito un fondo per promuovere il calcio negli oratori italiani: vi confluiscono sia parte delle ammende comminate dal giudice sportivo ai tesserati e alle società di Serie A durante la stagione, sia un contributo di Tim, nel ruolo di title sponsor della manifestazione.

Un comitato di garanzia stabilisce l’assegnazione delle risorse sul territorio per sostenere progetti dall’alto valore educativo che riguardano la formazione di educatori-allenatori, il supporto a squadre giovanili, la distribuzione di materiale sportivo e la realizzazione di nuovi impianti. A Genova, alcuni anni fa, ne beneficiò la parrocchia di San Giuseppe nel quartiere del Lagaccio.

I ragazzi degli oratori incontreranno durante la stagione 2019/20 alcuni giocatori della squadra di Serie A della loro città. “Sono occasioni – dice Vittorio Bosio, presidente del Csi nazionale – in cui campioni affermati tornano per qualche ora bambini, ricordando le loro aspettative, le loro ingenuità, i ricordi di quando, in oratorio, correvano dietro ad un pallone sognando la Serie A”.

Due squadre iscritte alla Junior Tim Cup scenderanno in campo, anche quest’anno, negli stadi del grande calcio disputando una partita prima di un match di Serie A. A Genova l’appuntamento è davvero prestigioso: il pre gara si svolgerà infatti in occasione del derby Genoa-Sampdoria in programma sabato 14 dicembre alle ore 20,45 a Marassi.

Le due squadre si ritroveranno alle 17,30 per poi giocare un incontro amichevole in un’atmosfera davvero emozionante, proprio mentre le due gradinate e gli altri settori dello stadio si riempiranno di pubblico.

Squadre che saranno sorteggiate fra tutte quelle che si iscrivono alla Junior Tim Cup 2019/20: un motivo in più quindi per affrettarsi inviando una mail ad oratorio@csigenova.it o telefonando allo 010592755.

Entro marzo 2020 si completerà la fase provinciale di Genova della manifestazione con incontri che possono essere di calcio a 7 o a 5. Le finali regionali, come di consueto, si svolgeranno sui campi del villaggio sportivo diocesano di San Desiderio.

I vincitori parteciperanno alle finali nazionali, dove la stagione scorsa a Coverciano ci fu un grande risultato per la Liguria.