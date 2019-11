Il Bargagli supera (2-0) l’Anpi Casassa

Genova. Si sblocca il Bargagli, che dopo sei pareggi ed ua sconfitta, vince la prima gara in campionato, superando (2-0) la capolista Anpi Casassa, alla prima sconfitta stagionale. La doppietta di Gesi regala, quindi, il primo hurrà a mister Cappanera, espulso insieme al collega Caorsi.

Zanforlin e Lamonica regalano il successo alla Superba su A Ciassetta. Bertulessi e compagni si portano al secondo posto in classifica, in compagnia della Voltrese, che rifila un poker di reti (doppietta Cardillo, Bianco, Mazzei) al Multedo (in goal con Bellicchi). La Voltrese gioca, però, senza un fuoriquota per un paio di minuti ed il Multedo si riserva di presentare il ricorso.

Il Cà de Rissi in vantaggio di una rete (Casella) vede sfumare, in pieno extra time, il successo ai danni del Mura Angeli, che ottiene il pareggio (al 94°) con Borracchi.

Non è bastata alla Cella la vena realizzatrice di Stumpo, la cui doppietta non è servita per evitare la sconfitta casalinga (2-3) con il Mignanego. Le reti dei polceveraaschi sono di Tedesco (doppietta) e Porasso.

Il San Desiderio, in vantaggio, a due minuti dal termine, di due reti (Marra, Scarfò) sul San Quirico, viene raggiunto dai goal dei polceveraschi Carrubba e Russo.

Cogornese e Torriglia si dividono la posta, pareggiando 0-0, mentre il Sori espugna (3-1) il terreno dell’Olimpic.

I rivieraschi, in vantaggio per l’autorete di Risso, vengono raggiunti dai padroni di casa con Galasso, ma nei minuti finali segnano i goal vincento con Giudice e Paffumi.