Il 2 dicembre il ponte pedonale di via Moresco sarà intitolato a Fabrizio Quattrocchi

Genova. Il Comune di Genova dedica il ponte pedonale sul Bisagno che collega via Moresco a corso Galliera a Fabrizio Quattrocchi, ucciso in Iraq nel 2004. Quattrocchi che lavorava per una società di sicurezza che si occupava di scorte, era stato rapito insieme a tre colleghi.

Mentre questi ultimi furono rilasciati dopo 58 giorni di prigionia, Quattrocchi per ragioni mai chiarite – ma tanti dubbi riguardano anche il suo ruolo preciso in Iraq – fu ucciso e venne diffuso il noto video in cui prima di essere colpito a morte diceva “Vi faccio vedere come muore un italiano”.

All’intitolazione del ponte a Quattrocchi, che ha ricevuto la Medaglia al valor civile, il 2 dicembre alle 11.30 parteciperanno il vice sindaco di Genova Stefano Balleari, la sorella di Quattrocchi, il consigliere di Fdi Alberto Campanella e Oriana Cipparoli, assessore ai servizi civici del Municipio 3 Bassa Valbisagno.