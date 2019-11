Genova. Faiallo, Monte Penna, Prato Cipolla, Campo Ligure, Rovengo, Santo Stefano: tutti i principali “luoghi della neve” sono arrivati puntuali all’appuntamento con i fiocchi previsti dalla allerta nivologica gialla in vigore fino alle 12 di oggi.

Diversi centimetri di neve hanno infatti ricoperto i valichi appenninici e i monti del nostro entroterra, complice un calo drastico delle temperature e le precipitazioni copiose di queste ore: una neve “bagnata” che probabilmente non avrà vità lunga, e che, anzi, potrebbe complicare il fragile equilibrio idrogeologico dei nostri monti, già messo a dura prova da queste lunghissime settimane di pioggia praticamente continua.

Nei prossimi giorni sono previste ulteriori nuove nevicate: almeno una trentina di centimetri di cumulato saranno possibile nelle prossime 24-48 ore nell’entroterra di Levante, in Val D’Aveto, dove, come si sa, l’inverno arriva sempre prima, e spesso non bussa.

(Foto Collaboratori Rete Limet)

(La seconda fotogallery grazie alle foto di Isabella Villari, che ha immortalato la neve caduta presso Alpicella di Torriglia)