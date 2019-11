Gru si ribalta al cantiere del nuovo viadotto, tre lavoratori contusi

Genova. Era da poco stata ultimata l’operazione di varo in quota del terzo impalcato al cantiere ovest del nuovo ponte Per Genova quando intorno alle 11.40, poco distante, nello stesso lato del cantiere, una gru si è inclinata e adagiata su un fianco vicino a un impalcato in assiemaggio.

Tre persone, lavoratori del cantiere, sono rimaste leggermente contuse e sono state subito sottoposte alle necessarie cure mediche. I tre sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e non sono in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti su quanto accaduto.

Gli operai sono adesso al lavoro per rimettere in sicurezza l’area. La gru interessata dall’incidente, della ditta Brixia costruzioni, non è una di quelle impiegate nei vari degli impalcati ma è un’autogru standard.

Si tratta del primo incidente, dall’inizio dei lavori, all’interno del cantiere del nuovo viadotto Polcevera.