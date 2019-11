Grosso masso si stacca sul campo da calcio di Bavari, due famiglie evacuate

Genova. Un grosso masso, due metri per due, si è staccato da una parete ed è franato sul campo sportivo Taviani, a Bavari, in Val Bisagno.

Il fatto fortunatamente è avvenuto intorno a mezzanotte quando ormai il campo era stato abbandonato dalle varie squadre che vi giocano. Sono state danneggiate due automobili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di valutare la situazione. Visto che con il buio era difficile capire da dove il masso si fosse staccato e si teme che l’intero versante non sia stabile, due famiglie, da due diverse case, che si trovano sulla traiettoria della “frana”, sono state fatte evacuare.

Per il momento il campo Taviani è stato isolato e stamani i vigili del fuoco e tecnici saranno sul posto per studiare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

La chiusura del campo per tutto il fine settimana non è esclusa: provocherebbe il rinvio di partite di varie categorie programmate.