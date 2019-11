Grande prestazione dei ragazzi della Pro Recco all’Habawaba

Nel week end della vittoria di Brescia, la Pro Recco ha un altro motivo per sorridere. I ragazzi dell’Academy, allenati da Giovanna Rosi e Marco Garaventa, si sono piazzati al secondo posto nel torneo Fin-Habawaba “Città di Salerno” dedicato alla categoria under 11. I piccoli Caimani hanno vinto le prime sette partite per poi arrendersi solo in finale al Palermo.

Un’esperienza molto importante per i giovani recchelini, impegnati in una competizione organizzata al meglio dalla Pallanuoto Salerno e da Tonino Luongo.

Il ringraziamento arriva anche dai genitori come la mamma di un atleta che riassume al meglio il valore sociale e sportivo dell’Academy recchelina: “Grazie di cuore per quello che avete fatto, Giovanna, Marco e la società Pro Recco. Sono esperienze formative incredibili e poi le amicizie che si creano tra i bambini delle diverse società sono meravigliose! Grazie!!”.