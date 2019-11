Giovedì le sardine in piazza: “Genova non abbocca, anciôe per la solidarietà”

Genova. La sardine che stanno facendo il giro d’Italia da nord a sud sbarcano a Genova. L’appuntamento è per giovedì 28 novembre, in piazza De Ferrari alle 18.

“Genova si riunisce in piazza per ribadire un chiaro no al dilagare dei discorsi di odio, alla propaganda politica delle falsità, che ci ingabbia in un conflitto perenne – si legge nella nota che lancia la manifestazione – perché priva di risposte concrete alle nostre necessità. Si scende in piazza per riaffermare che l’antifascismo è un valore trasversale alla politica e elemento fondante della nostra democrazia”.

“Questa è la nostra occasione per dimostrare che c’è una maggioranza, decisa a non essere più ostaggio del proprio silenzio, determinata nel farsi sentire e vedere”.

Una manifestazione contro “il populismo che trova terreno fertile nell’indifferenza e nell’individualismo”. Sarà quindi una piazza “per contrastare quella distorta e brutale narrazione, con decisa pacatezza, con le adeguate parole e la sincera vicinanza per ricostruire un noi, troppo frammentato”.

In continuità con la manifestazione di Bologna e con le altre piazze italiane per le sardine genovesi “ritrovarsi in piazza significa dar corpo e voce ad una relazione umana reale, significa condividere uno spazio e dei principi, a cui non vogliamo rinunciare. I diritti sono indivisibili, e le perone ugualmente, senza distinzione di condizione sociale o personale, genere, fede o nazionalità”.

“Sarà la piazza dove giovani, donne, migranti, lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, insomma cittadini e cittadine della nostra città, del nostro paese, avranno spazio e parola per lanciare un appello – concludono gli organizzatori – da rivolgere anzitutto a se stessi, per prendere coscienza di essere parte di una collettività, dove ognuno è chiamato a far la propria parte per non lasciare solo nessuno, per non ritrovarsi da soli, ed essere la giusta risposta, essere l’esempio di buona politica”.