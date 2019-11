Gino Sorbillo cerca personale per l’imminente apertura a Genova: ecco come candidarsi

Gino Sorbillo Lievito madre, la famosissima catena di pizzerie napoletane che aprirà tra qualche settimana a Genova in piazza della Vittoria, cerca personale.

Ecco le figure professionali ricercate:

– Camerieri/e di Sala

– Cassieri/e

– Cuochi/Rosticcere

– Lavapiatti

Se interessati si prega di inviare cv aggiornato con foto a lavoraconsorbillo@gmail.com

Nell’oggetto della mail si prega di inserire il ruolo per il quale ci si candida.

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.