Ginnastica artistica: l’Auxilium vince ancora ed è ad un passo dalla Serie B

Genova. A Torino, domenica 3 novembre, si è disputata la seconda delle tre prove previste del campionato di Serie C per la Zona Tecnica 1 (Liguria, Piemonte e Val d’Aosta).

Come nella prova precedente, netta vittoria della PGS Auxilium Genova, ormai vicina alla promozione in serie cadetta per il 2020, e supremazia delle squadre liguri con al secondo posto la conferma della Ginnastica Andrea Doria.

La PGS Auxilium si è classificata prima con 139,45 punti, ottenuti dalle ginnaste Sofia Polizzi, Giada D’Izzia, Aurora Tuninetti, Maria Luce Malaspina e il prestito Irene Passalia (Juventus Nova Melzo).

Secondo posto per la SG Andrea Doria con 133,20 punti, ottenuti da Sara Demartini, Lara Marcenaro, Maddalena Rodolfo Metalpa, Letizia Patrone, Sara Nurra e Leila Cortese, in prestito dalla Polisportiva Maremola Leila Cortese.

Terza la Trecatese col punteggio di 124,80; a seguire Pietro Micca Biella, Cuneo Ginnastica, Victoria Torino, Olimpia Aosta, Ekygym, G&A Academy.

La terza e conclusiva prova si terrà domenica 24 novembre a Mortara, in Lombardia.

Nella stessa giornata al palazzetto dello sport di Genova Sant’Eusebio si è svolta la fase regionale del Torneo delle Regioni, valida per l’ammissione alla fase nazionale di dicembre.

Presenti 25 squadre di tutti i livelli Silver dal LA al LD Allieve Junior e Senior di 6 società liguri, ovvero Andrea Doria, Rubattino, Ogawa, Polisportiva Maremola, Pro Italia Spezia e Riboli Lavagna.