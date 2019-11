Genova: vivere al mare con i vantaggi della grande città

Genova è una città piena di arte, storia e una ricca tradizione marinara che ha da sempre caratterizzato lo spirito popolare della sua gente. Vivere al mare ha una serie di vantaggi innegabili che spesso devono essere tenuti in considerazione al momento dell’acquisto di un immobile: aria fresca e pulita, una vista sempre emozionante – che cambia i suoi colori e le sue sfumature azzurrine con il passare delle stagioni, – senza dimenticare la possibilità di godere di un bel tuffo in mare aperto nei mesi più caldi dell’anno.

Genova, inoltre, rappresenta un mix sapientemente bilanciato fra una metropoli e un piccolo villaggio di pescatori: il centro storico si dirama in un dedalo di viuzze che conquistano anche i viaggiatori meno entusiasti, mentre la zona portuale e costiera ha nel tempo subito un lungo processo di modernizzazione e industrializzazione, molto simile a quello avvenuto in altre importanti metropoli. Il capoluogo ligure permette di vivere al mare potendo godere di tutti i vantaggi delle grandi città: una novità che ha da sempre interessato moltissime persone alla ricerca di un immobile di varia metratura e abitabilità.

In questo articolo abbiamo scelto di aprire una breve panoramica illustrativa in merito allo stile di vita genovese, così da indirizzare la scelta di quanti siano alla ricerca di alcune raccomandazioni utili fa parte di chi – nella città – ci ha vissuto: ecco cosa devi tenere a mente.

Genova: una metropoli sul mare

Il mare ligure è uno dei più affascinanti e suggestivi che l’Italia possa vantare: sebbene la violenza del vento e delle stagioni piovose sia spesso un limite all’abitabilità del territorio, è anche vero che sono sempre in crescita le soluzioni strutturali che resistono alle intemperie più disastrose e improvvise che caratterizzano la regione. Per questo motivo, a partire dal 2017, i trend di vendita del settore immobiliare hanno confermato i numeri positivi che si erano registrati negli anni passati, con un +3,3% per numero di transazioni per il mercato residenziale.

La fortuna del capoluogo ligure risiede nella sua anima sempre giovanile, cangiante e intrisa di poesia e cantautorato tricolore: la cittadina è stata patria dei volti noti della musica novecentesca, ancora amati dalle generazioni che vissero la passione e la rivoluzione deandreiana. Non è un caso che – fra le zone di maggiore appeal nel settore di vendita immobiliare – ci siano proprio quelle centrali, cuore pulsante della bellezza architettonica e artistica genovese: via Bruno, Righetti e Zara, senza dimenticare le strade Bovio, Camilla e Gambaro nel quartiere Albaro; in aggiunta, citiamo le zone dell’Università – particolarmente apprezzate dai giovanissimi – e le riqualificazioni delle celebri arterie di Via del Campo e San Bernardo.

Acquistare casa a Genova: la soluzione di Tecnocasa

Quante volte capita di voler cercare la soluzione più adatta alle proprie esigenze con un semplice clic? Acquistare casa è un momento molto delicato della propria vita, in cui è bene tenere a mente una serie di accortezze secondarie che non riguardano soltanto la metratura o la tipologia di immobile, ma anche la sua posizione e le sue specifiche tecniche. Tecnocasa è leader nel settore immobiliare con la sua capillare presenza su tutto il territorio nazionale; la competenza dell’agenzia sfocia in una piattaforma web in cui selezionare alcuni parametri – costo e zona di ricerca fra i tanti – così da avere a portata di mano tutti i risultati, aggiornati giorno per giorno, delle possibilità di acquistare casa su Genova e provincia.

La metropoli di mare ha già conquistato migliaia di acquirenti negli ultimi anni, con cifre che – in centro storico – si aggirano sui 2800 euro circa a metro quadro. Non resta che collegarsi al sito, scorrere fra le soluzioni che appaiono in relazione al tipo di ricerca condotto e avere un’idea generale sul tipo di immobile dei propri sogni. Che si voglia investire su un trilocale in vendita a Genova o su un piccolo monolocale per uso stagionale, non resta che rivolgersi agli esperti del settore, i quali possono davvero ascoltare le esigenze di ogni acquirente per trovare la soluzione ad hoc. Confrontare le soluzioni Tecnocasa è il primo passo per investire sul mattone in maniera consapevole e soddisfacente nel tempo.