Genova, dopo il maltempo il caos viabilità: ecco strade chiuse e variazioni al servizio Amt

Genova. Occhi puntati sul traffico a Genova dopo il weekend di maltempo che ha duramente colpito la Valpolcevera. Se vigili del fuoco, polizia locale e tecnici di Aster hanno lavorato senza sosta per risolvere tutti gli allagamenti, rimangono comunque alcune strade chiuse. Questa, al momento, la situazione segnalata dalla centrale operativa della municipale.

La circolazione è interdetta in zona Fegino a partire da via Borzoli (altezza ditta Fagioli) fino alla rotatoria via Ferri/ponte Polcevera. Possono transitare solo i bus Amt e gli scuolabus. In questa zona è ancora in corso la pulizia delle strade invase da fango e detriti. Chiuso corso Perrone nel tratto a monte a partire dalla rotatoria di via Perini (zona Ikea) a causa della grossa frana che si è distaccata dalla collina di Coronata. Alla polizia locale non risultano deroghe in atto.

È ancora chiusa via Rubens, cioè l’Aurelia tra Voltri e Arenzano, per la frana all’altezza del camping di Vesima. Per andare a Ponente è obbligatorio prendere l’autostrada a Pra’. Sulle alture di Fabbriche è chiusa per una frana via Superiore dei Giovi, ma si tratta di una strada di campagna.

Le autostrade sono tutte aperte, ma restano segnalati smottamenti in A10 nei tratti Voltri-Arenzano e Aeroporto-Pegli, con possibili problemi al traffico nel corso della giornata. Si ricorda ovviamente la chiusura totale dell’autostrada A6 Savona-Torino per il crollo di una porzione di viadotto nei pressi di Altare.

Per quanto riguarda i mezzi Amt, l’unica variazione riguarda la linea 63 che transita in via 30 Giugno vista la chiusura di corso Perrone. Sul fronte dei treni ancora criticità sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme dove vige la limitazione di velocità a 10 km/h.