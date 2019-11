Genova. Dopo quattro risultati utili consecutivi, con un bottino di 8 punti conquistati, si ferma la serie positiva della Genova Calcio. Con una grande prestazione di carattere l’Ospedaletti supera per 2-1 i biancocrociati ed ottiene così la prima vittoria interna nel campionato di Eccellenza.

Un successo firmato dalle reti di Galiera in apertura e di Sturaro negli ultimi minuti di gioco. In mezzo una gara di grande intensità con diverse occasioni da entrambe le parti e il pari di Serinelli.

Le emozioni arrivano già nei primi minuti. È il 5° quando Galiera, su invito di Latella, supera il portiere e porta in vantaggio i suoi. Altra occasione orange quattro minuti dopo con Fici che tenta il diagonale dalla sinistra ma trova l’ottima risposta di Balbi.

Al 20° Schillaci si libera e prova il mancino, il portiere ospite la blocca. Passa un minuto e Galiera si mette di nuovo in mostra con il suo tentativo che, però, si spegne sul fondo.

Per il resto della prima frazione si vede grande intensità in campo senza che però si creino occasioni degne di nota da ambo le parti.

Grandi emozioni nella ripresa. Al 47° si mette in mostra Frenna con una bella uscita su punizione di Cafferata. Un minuto più tardi Aretuso lancia Galiera che tenta la conclusione a rete ma la sfera finisce alta.

Al 69° doppia occasione: prima Frenna blocca la punizione del numero 4 Campelli e poi, sul ribaltamento di fronte, ci prova il neo entrato Foti ma la sua conclusione finisce tra le braccia di Balbi. Passano pochi secondi e la Genova Calcio spreca con Campelli che spara alto colpendo a botta sicura.

Al 76° l’Ospedaletti mette i brividi alla retroguardia genovese con Allaria che prova il pallonetto a tu per tu con Balbi. L’estremo difensore ospite la tocca con la punta delle dita e poi neutralizza il tentativo di Foti di testa.

Gol mangiato gol subito. Sull’azione seguente la Genova Calcio trova la rete del pari con Serinelli che la mette alle spalle di Frenna.

Ma l’Ospedaletti non si dà per vinto e, sopratutto, non si accontenta del pari. E così Sturaro firma la rete del definitivo 2-1 al minuto 81 con un diagonale che non lascia scampo a Balbi.

In pieno recupero l’Ospedaletti sfiora il tris con Allaria che si accentra e prova il destro a giro, Balbi si supera e devia in angolo.

Al triplice fischio del direttore di gara esplode la gioia in casa orange: primo successo casalingo alla prima storica partecipazione al campionato di Eccellenza. Mercoledì l’Ospedaletti tornerà in campo, sempre al Ciccio Ozenda, per il recupero della gara contro l’Albenga.

Le formazioni:

Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Negro An., 3 Fici (19 Sturaro), 4 Cambiaso (15 Cassini), 5 Ambesi, 6 Alberti, 7 Mamone, 8 Schillaci, 9 Latella (16 Foti), 10 Aretuso (20 Espinal), 11 Galiera (18 Allaria)

A disposizione: 12 Ventrice, 13 Allegro, 14 Facente, 17 Alasia

Allenatore: Andrea Caverzan

Genova Calcio: 1 Balbi, 2 Calvi (13 Bottino), 3 Giambarresi (15 Riggio), 4 Campelli, 5 Chiriaco, 6 Rudi, 7 Piccarreta (19 Petracca Lepera), 8 Serinelli, 9 Camoirano (18 Spaltro), 10 Cafferata (16 Cristofaro), 11 Testore

A disposizione: 12 Dondero, 14 Di Santo, 17 Garzon, 20 Muto

Allenatore: Marco Corrado

Arbitro: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure). Assistenti: Samuele Jacopo Cevasco (Novi Ligure) e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure).

Marcatori: 5° Galiera (O), 77° Serinelli (G), 81° Sturaro (O)

Ammoniti: Alberti (O), Allaria (O)