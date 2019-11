Genoa, rottura del crociato per Kouamé: “Sorrido lo stesso, tornerò più forte di prima”

Genova. “Sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci voleva, è vero. Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima. Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio. Christian”.

Così, su Instagram, l’attaccante del Genoa Christian Kouamé ha voluto commentare il grave infortunio che lo ha colpito con la nazionale Under 23 della Costa D’Avorio, la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Kouamé sarà operato lunedì a Roma. Ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte dei tifosi e dei compagni, tra i quali il capitano Criscito: “Fratello ci son poche parole da dire.. tornerai più forte di prima.. sei un leone”. Andrea Pinamonti, compagno d’attacco: “Ti sono vicino fratello, ti aspetto”. Anche il polacco Piatek, con cui ha giocato lo scorso anno, dal ritiro della nazionale polacca ha scritto: “Forza Chris sono con te!”.