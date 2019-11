Fuga di gas a Certosa in via Rossini, traffico in tilt in Valpolcevera

Genova. Traffico in tilt in Valpolcevera a causa di una fuga di gas in via Rossini a Certosa. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti per la riparazione del guasto.

È successo poco prima delle 18. La strada è aperta ma la presenza dei mezzi di soccorso rende difficile il deflusso dei veicoli. Ripercussioni fino a Rivarolo.

Non si segnalano al momento edifici evacuati