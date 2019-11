Fratelli d’Italia si espande a Genova, nasce un nuovo circolo nel Levante

Genova. È nato nei municipi di Levante e Medio Levante un nuovo circolo di Fratelli d’Italia che sarà intitolato a Gabriele D’Annunzio.

“Il circolo vuole essere un punto di riferimento per i cittadini dei due municipi su cui intende agire e un supporto ai nostri rappresentanti eletti in questi: un raccordo maggiore tra le esigenze del territorio e gli eletti, utile per fare maggiormente conoscere ed apprezzare le iniziative di Fratelli d’Italia – commenta Tommaso Pinazzi, Consigliere del Municipio IX Levante e Presidente del Circolo – il nome è ambizioso ed importante, ma lo abbiamo scelto per simboleggiare il nostro volgere lo sguardo verso l’avvenire, andare avanti affrontando a testa alta la modernità così come fece il Poeta irredentista nel corso della sua vita”.

“C’è inoltre un forte legame con il territorio su cui agirà il circolo: è proprio a Quarto dei Mille che nel maggio del 1915 Gabriele D’Annunzio pronunciò, davanti al monumento celebrativo della spedizione dei Mille, uno dei suoi più importanti e famosi discorsi”, conclude Pinazzi.