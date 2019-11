Frana in Aurelia tra Vesima e Arenzano, a rischio la riapertura a fine allerta

Genova. Potrebbe rimanere bloccata anche dopo la fine dell’allerta meteo la circolazione tra Vesima e Arenzano. A preoccupare è una frana che si è abbattuta nella tarda serata di sabato nei pressi del camping. Terra e pietre hanno invaso l’intera carreggiata e l’intervento di rimozione da parte dei tecnici di Anas durerà per ore nel corso della giornata.

Per ora le conseguenze sono irrilevanti visto che la galleria Pizzo è comunque chiusa avviene in automatico con allerta rossa o arancione. Da mezzogiorno in poi, salvo ulteriori aggiornamenti da Arpal, si passerà al giallo e la riapertura del tunnel rischia di essere vanificata proprio dalla frana.

“Faremo ulteriori valutazioni nel corso della giornata”, ha spiegato il consigliere comunale alla protezione civile Sergio Gambino. Situazione preoccupante anche perché gli smottamenti stanno interessando anche l’autostrada A10.