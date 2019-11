Forte vento di burrasca, domani sopraelevata chiusa a moto e furgoni. Le disposizioni del Comune di Genova

Genova. Oltre alla allerta arancione prevista per le prossime ore, sulla nostra città è previsto l’arrivo di forte vento di burrasca da nord, che potrebbe generare non pochi disagi e criticità.

Per questo motivo, per tutta la giornata di domani, sulla strada sopraelevata Aldo Moro, sarà vietato l’accesso a moto e furgoni/telonati. Saranno chiusi anche i cimiteri, parchi storici comunali e giardini pubblici, per evitare che qualche cittadina possa essere colpito da oggetti in caduta.

Il Comune di Genova, inoltre, ricorda alcune pratiche di autotutela, come quella di non sostare sotto alberi, e rimuovere dai balconi tutti quegli oggetti che potrebbero diventare un pericolo in caso di raffiche di vento, come vasi, pensili e similia.