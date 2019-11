Foce, perdita d’acqua dal tetto della scuola: intervengono i vigili del fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco ieri sera in via Cesare Battisti alla Foce per una piccola perdita d’acqua dalla cisterna sul tetto dell’istituto comprensivo di fronte all’ex scuola Diaz. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti poco dopo le 23.

Sul posto è intervenuta una squadra delle Gavette con un’autoscala per verificare l’entità del danno e mettere l’edificio in sicurezza.

Dopo il sopralluogo dei tecnici, che non hanno riscontrato problemi di agibilità, la preside ha deciso di mantenere la scuola aperta, quindi oggi le lezioni di elementari e medie si svolgono regolarmente.