Firma ANACI e Collegio Geometri Genova

Il 26 novembre 2019 presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova, ANACI Genova e Collegio Geometri Genova

firmeranno la creazione di un modello del registro delle condizioni di sicurezza dei condomini ed attiveranno l’elenco dei professionisti abilitati e compilarlo

La Legge 220/2012 ha istituito il registro dell’anagrafe condominiale, ai sensi del quale rientra fra i doveri dell’Amministratore di condominio quello di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

Il successivo DM 140/2014, attuativo della Legge 220/2012 di Riforma del condominio, ha introdotto specifici obblighi di formazione periodica a carico dei soggetti che ricoprono l’incarico di Amministratori di condominio, fra i quali è prevista la frequenza di un corso di formazione iniziale di 72 ore e di corsi di aggiornamento annuali della durata minima di 15 ore.

Il 2 agosto 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) tesa a rendere omogenee le competenze tecniche dei Geometri Italiani e la funzione normativa degli Amministratori Condominiali e Immobiliari per garantire la sicurezza del cittadino, avviando fra le due organizzazioni l’elaborazione di soluzioni ragionate e di procedure condivise con oggetto la tutela, l’incentivazione e la messa in sicurezza dei condomini con particolare riferimento agli interventi e collaborazione in tema di registro dell’anagrafe condominiale.

Il 26 novembre 2019, ANACI Genova e il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova formalizzeranno una convenzione per definire una serie di procedure che consentano, un percorso finalizzato al miglioramento della rispettiva formazione professionale, dei relativi percorsi di aggiornamento e della creazione di un modello del registro delle condizioni di sicurezza dei condomini, nonché di fornire agli Iscritti ad ANACI consulenze professionali e tecniche al fine di consentire loro la conoscenza di ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio e la possibilità di programmare le azioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti minimali di sicurezza.

In questo modo, il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova si impegna a formare in modo specifico i tecnici che saranno segnalati ad ANACI per lo svolgimento degli incarichi di consulenza con seminari e corsi relativi ai contenuti inerenti l’ attività da svolgere.

Sarà quindi redatto un Elenco di Iscritti al Collegio che sarà trasmesso ad ANACI e aggiornato ogni qualvolta verrà organizzato un seminario/corso sulla materia. In tale modo potrà essere uniformato il lavoro che gli Iscritti al Collegio saranno chiamati a svolgere e, nel contempo, sarà assicurato agli Iscritti ad ANACI una omogeneità degli elaborati.