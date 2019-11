Finisce fuori strada con l’auto e sfonda la ringhiera del ponte di Sori: illeso

Sori. Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente avvenuto questa notte nel comune del Golfo Paradiso.

Un’auto, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada sul ponte dell’Aurelia che sovrasta il torrente per alcune decine di metri. A contenere la vettura è stata la ringhiera di protezione, che a causa dell’impatto ha rischiato di cedere.

È successo verso l’una. Il conducente della vettura è in buone condizioni, tanto che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché c’era il rischio che la ringhiera potesse staccarsi completamente e finire di sotto, nell’area parcheggio di via Roma.