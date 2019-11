Genova. Ci sono anche gli abitanti di salita Pianego, sulle alture di Fegino, in Valpolcevera, tra le decine di persone isolate dalle frane provocate dal maltempo a Genova.

Si tratta di 8 famiglie che, da sabato, non possono più raggiungere la vallata. Un grosso smottamento ha invaso la piccola strada di campagna che porta alle abitazioni ma non solo, la strada stessa ha ceduto in un punto rendendo impossibile, oltre che rischioso, il passaggio di auto. Anche un mezzo di soccorso non potrebbe passare, al momento.

“Nessuno ne parla e abbiamo bisogno che qualcuno si occupi di noi – dice una residente – solo ieri pomeriggio si sono visti i vigili del fuoco, dopo varie segnalazioni, Aster è arrivata a darci una mano ma solo per poche ore”. Sono gli stessi abitanti che adesso si danno da fare per ripulire la strada ma di certo non potranno intervenire sul cedimento.