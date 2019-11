Falsi Modigliani, il ministero della Giustizia condannato a risarcire palazzo Ducale

Genova. Ricordate la vicenda dei falsi quadri di Modigliani in mostra a Genova? Due anni fa 21 opere furono sequestrate dal ministero della Giustizia che però, oggi, è stato condannato a pagare alla fondazione Palazzo Ducale 25 mila euro come rimborso del premio di assicurazione di quelle opere.

La cifra è quella che il Ducale dovette sborsare nel periodo in cui i 21 quadri rimasero bloccati all’interno della struttura, bel oltre la data di chiusura della mostra, prima di essere poi trasferite nel caveau dei Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale, a Roma.

E’ stato palazzo Ducale ha intentare la causa nei confronti dello Stato. Ed ha avuto ragione. Il ministero dovrà pagare anche le spese sostenute per la conservazione, 500 euro di indennità di custodia, 1093 per esborsi e 1618 per compensi.

Il processo legato all’indagine sui falsi Modì, che vede sei persone a giudizio, si aprirà la prossima estate.