Ex Ilva, via al tavolo in Regione. Toti: “Genova è eccellenza, la difenderemo come patrimonio di tutti noi”

Genova. E’ cominciato l’incontro in Regione convocato dal governatore Toti con i sindacati Fiom, Fim e Uilm e una folta delegazione di lavoratori sulla crisi ex Ilva. Al tavolo sono presenti anche Confindustria e Camera di commercio. Contemporaneamente al tavolo regionale a Roma il premier Conte sta incontrando i vertici di Arcelor Mittal che ha annunciato la restituzione di impianti e lavoratori ai commissari.

“Si tratta di un tavolo per dire che l’acciaio è fondamentale per la seconda potenza manifatturiera d’Italia – ha detto Toti prima dell’incontro – che Genova ospita uno stabilimento di eccellenza e che questo governo con politiche velleitarie e scriteriate sta mettendo a rischio un pezzo di crescita di questo Paese”.

Per il governatore “l’acciaio e Ilva non sono solo un patrimonio di quei lavoratori che tutte le mattine si adoperano in quella fabbrica ma un patrimonio di questa città, di questa regione e dell’intero Paese. Credo che tutti quanti debbano fare la loro parte per difendere tutto questo. Lo abbiamo fatto nel 2011 per difendereFincantieri che oggi produce le più belle navi del mondo dando occupazione e speriamo che la stessa cosa si ripeta con Ilva nonostante le scelte di un governo totalmente incapace e antindustriale”.

Genova quindi si prepara alla mobilitazione: “La decideremo insieme ai sindacati, a Confindustria, ai commercianti e agli artigiani di questa città perché Ilva è un pezzetto di ricchezza di tutti noi”.