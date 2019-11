Ex Ilva, i lavoratori in consiglio regionale. Palombo: “Meglio una lotta disperata che una disperazione senza lotta”

Genova. “L’accordo di programma è la nostra ultima trincea. Sappiamo che la situazione è disperata, ma sappiamo bene che è meglio una lotta disperata che una disperazione senza lotta”. Lo ha detto il coordinatore dell’rsu Arcelor Mittal Armando Palombo, nel suo intervento davanti al consiglio regionale monotematico convocato per fare il punto sulla vicenda ex Ilva. Palombo ha ribadito che Genova non è ancora scesa in piazza perché al momento non c’è un obiettivo e la situazione è troppo confusa, ma che i lavoratori sono pronti a difendere salario e lavoro.

Rispetto alla situazione di Taranto Palombo ha spiegato che “A Fos sur mer e a Dunkerque, il ciclo integrale c’è con le migliori tecnologia e non si capisce perché non possa essere fatto lo stesso a Taranto. Così l’Italia rischia di diventare l’unico paese del G7 senza un ciclo integrale dell’acciaio”.

Per quanto riguarda Genova il coordinatore dell’rsu ha ricordato come lo stabilimento di Cornigliano sia l’unico in Italia a produrre la latta. Il mercato italiano ne assorbe 800 mila tonnellate l’anno, noi ne produciamo 100 mila perché in questi anni non si è voluto investire”.

Ad intervenire anche Fabio Ceraudo della Uilm: “Se Mittal abbandona sarà un disastro sociale – ha detto – e in questa situazione il governo deve affrontare la situazione con forza”. Rocco Genco, delegato Fim Cisl, ha ricordato che “i lavoratori della siderurgia a Genova hanno già pagato visto che abbiamo perso del 2005 1700 posti di lavoro”. Anche per Genko resta importante che sia mantenuto il ciclo integrale dell’acciaio “perché in assenza non saremmo più competitivi sul mercato”.

Per l’ex Ilva “c’era un piano di ambientalizzazione, c’era un accordo, un contratto, prevedeva uno scudo legale. Quello scudo è stato abolito col voto del M5s ma anche del Pd, di Italia Viva, di tutti coloro che adesso piangono lacrime di coccodrillo”. ha detto il presidente della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, prima del consiglio regionale.

“Credo che Governo e Parlamento debbano solo rimediare a questo errore che è il prerequisito per tornare al tavolo, avere ragione e non consentire a Mittal di accampare scuse per rinegoziare a suo favore una condizione. Credo che si sia sbagliato per insipienza, per incapacità, per velleità ma peggio, anche per interesse elettorale di qualcuno”, ha attaccato Toti.

Ai lavoratori, ha concluso Toti, “diremo che Genova è l’esempio che ambiente e produzione possono essere conciliate, che l’acciaio è una produzione strategica, che non ci rassegneremo in quanto Regione Liguria, Giovanni Toti e centrodestra, a vedere un paese industriale declinare per scelte folli, ideologiche e sbagliate di un Movimento 5 Stelle al governo e di chi come Pd, Italia Viva e i loro alleati oggi hanno deciso supinamente di subire e seguire queste scelte”.