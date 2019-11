Camogli. Un turista comasco di 73 anni che si era infortunato sulle alture della baia di San Fruttuoso è stato portato in ospedale via mare con una motovedetta della guardia costiera di Santa Margherita Ligure.

L’uomo è caduto lungo il sentiero nel primo pomeriggio, procurandosi un trauma cranico e alcune escoriazioni. Impossibile raggiungerlo con un ambulanza, sul posto sono arrivati sia l’elicottero dei vigili del fuoco sia l’imbarcazione della capitaneria con personale della Croce Bianca di Rapallo a bordo.

Foto 3 di 3





I soccorritori arrivati dal mare lo hanno raggiunto nel bosco e lo hanno immobilizzato su una barella spinale. Il ferito è stato portato in porto a Camogli e da qui trasferito in ambulanza all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in codice giallo, di media gravità.